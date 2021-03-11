Финал плей-офф Женской хоккейной лиги перенесен из-за коронавируса
Финальная серия плей-офф Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) между уфимской «Агиделью» и шэньчжэньским «КРС Ванке Рэйз» перенесена на более поздний срок из-за коронавируса, сообщает пресс-служба ЖХЛ.
«За несколько дней до старта финальной серии игроки уфимской «Агидели» сдали первично положительные ПЦР-тесты на COVID-19. Лига приняла решение о переносе старта решающей серии», — говорится в заявлении лиги.
Ожидается, что новые даты проведения финала плей-офф станут известны в ближайшее время.
В плей-офф ЖХЛ участвуют четыре команды. В полуфинале «Агидель» обыграла в трех матчах нижегородский «СКИФ». Действующие чемпионы лиги «КРС Ванке Рэйз» одолели красноярскую «Бирюсу» (2:0).
Отметим, что по ходу текущего сезона несколько матчей «Агидели» уже были перенесены из-за положительных тестов на коронавирус в составе уфимской команды.СпортХоккей Башкортостан
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