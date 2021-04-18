США заявили, что Россию ждут последствия, если Навальный умрет в тюрьме

Помощник президента США по нацбезопасности сообщил, что Россию ждут последствия, если оппозиционер Алексей Навальный умрет в исправительной колонии, где он отбывает наказание, пишет ТАСС.

По данным французского информагентства Agence France-Presse, в понедельник, 19 апреля, дело Навального планируют обсудить министры иностранных дел Евросоюза.

Напомним, более 70 мировых знаменитостей подписали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой пустить врача в колонию к Навальному. Заключенный жаловался на боль в ноге и отсутствие медицинской помощи. Из-за того, что к нему не пускают врача, Навальный объявил голодовку. При этом в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Владимирской области утверждают, что оппозиционер получает всю необходимую медпомощь.



Татьяна Демина