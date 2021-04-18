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США заявили, что Россию ждут последствия, если Навальный умрет в тюрьме

16:39, 18.04.2021 2
США заявили, что Россию ждут последствия, если Навальный умрет в тюрьме
Фото: instagram.com/navalny

Помощник президента США по нацбезопасности сообщил, что Россию ждут последствия, если оппозиционер Алексей Навальный умрет в исправительной колонии, где он отбывает наказание, пишет ТАСС.

По данным французского информагентства Agence France-Presse, в понедельник, 19 апреля, дело Навального планируют обсудить министры иностранных дел Евросоюза.

Напомним, более 70 мировых знаменитостей подписали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой пустить врача в колонию к Навальному. Заключенный жаловался на боль в ноге и отсутствие медицинской помощи. Из-за того, что к нему не пускают врача, Навальный объявил голодовку. При этом в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Владимирской области утверждают, что оппозиционер получает всю необходимую медпомощь.

Татьяна Демина
ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18 апр
    Собака лает, караван идет
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    Анонимно 08:54
    А неугодные, молодые случайно мрут в тюрьме.
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