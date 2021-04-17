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Более 70 мировых знаменитостей подписали письмо Путину с просьбой пустить врача к Навальному

16:45, 17.04.2021 1
Более 70 мировых знаменитостей подписали письмо Путину с просьбой пустить врача к Навальному
Фото: instagram.com/navalny

Более 70 мировых знаменитостей подписали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой пустить врача к российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который отбывает наказание в колонии ИК-2 Владимирской области и просит оказания медицинской помощи.

Письмо подписали писатели и поэты, актеры, сценаристы, режиссеры и другие известные во всем мире личности. Среди них Джоан Роулинг, Патрик Зюскинд, Нил Гейман, Иэн Маккеллен, Дэвид Духовны, Бенедикт Камбербэтч, Джут Лоу, Ванесса Редгрейв, Стивен Фрай, Луиза Глюк и другие.

Подписавшие документы обратили внимание российского лидера, что у Навального наблюдаются признаки тяжелого неврологического расстройства и он, как и любой другой гражданин России, имеет право на «компетентную медицинскую консультацию и лечение, в котором он срочно нуждается». Письмо опубликовано во французской газете Le Monde.

Фото: instagram.com/navalny

Напомним, Навальный объявил голодовку в колонии, в которой он отбывает наказание. Его требование — допустить к нему врача. Он рассказывал, что ни пригласить врача, ни получить лекарства ему «тупо не дают». Заключенный жаловался на боль в ноге и отсутствие медицинской помощи.

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Владимирской области утверждают, что оппозиционер получает всю необходимую медпомощь.

Татьяна Демина
Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18 апр
    Повторение "оранжевой Украины" или а,ля Юлия Тимошенко. Потом клиника Германии - якобы серьёзный диагноз - а осенью перед выборами и репетицией "маршей" или чего-нибудь подобного произойдёт чудесное исцеление, прямо с инвалидной коляски вскочит!
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