Более 70 мировых знаменитостей подписали письмо Путину с просьбой пустить врача к Навальному

Более 70 мировых знаменитостей подписали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой пустить врача к российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который отбывает наказание в колонии ИК-2 Владимирской области и просит оказания медицинской помощи.



Письмо подписали писатели и поэты, актеры, сценаристы, режиссеры и другие известные во всем мире личности. Среди них Джоан Роулинг, Патрик Зюскинд, Нил Гейман, Иэн Маккеллен, Дэвид Духовны, Бенедикт Камбербэтч, Джут Лоу, Ванесса Редгрейв, Стивен Фрай, Луиза Глюк и другие.



Подписавшие документы обратили внимание российского лидера, что у Навального наблюдаются признаки тяжелого неврологического расстройства и он, как и любой другой гражданин России, имеет право на «компетентную медицинскую консультацию и лечение, в котором он срочно нуждается». Письмо опубликовано во французской газете Le Monde.



Фото: instagram.com/navalny

Напомним, Навальный объявил голодовку в колонии, в которой он отбывает наказание. Его требование — допустить к нему врача. Он рассказывал, что ни пригласить врача, ни получить лекарства ему «тупо не дают». Заключенный жаловался на боль в ноге и отсутствие медицинской помощи.



В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Владимирской области утверждают, что оппозиционер получает всю необходимую медпомощь.

Татьяна Демина