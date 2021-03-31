ФСИН: Навальный получает всю необходимую медпомощь

Оппозиционеру Алексею Навальному оказывают всю необходимую медпомощь, сообщило в среду Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Владимирской области.



Там подчеркнули, что надзор за заключенными соответствует требованиям законодательства и применяется без исключения ко всем заключенным, в том числе и к Навальному.

«Сотрудники исправительного учреждения неукоснительно соблюдают право всех осужденных на непрерывный восьмичасовой сон. В ночное время в соответствии с требованиями законодательства сотрудники совершают обход жилых помещений и проводят визуальную проверку наличия осужденных на спальных местах. Данные меры не препятствуют отдыху осужденных», — приводит сообщение ведомства «Интерфакс».

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Напомним, Навальный объявил голодовку в колонии в Покрове, в которой он отбывает наказание. Его требование — допустить к нему врача. Он рассказывал, что ни пригласить врача, ни получить лекарства ему «тупо не дают».

Политик жаловался на боль в ноге и на отсутствие медицинской помощи. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области посетили в колонии Алексея Навального и заявили, что окажут содействие в получении уколов «Диклофенака» для снятия болевого синдрома. При этом они подчеркивали, что оппозиционер ходит самостоятельно.

Маргарита Головатенко