В Пестрецах осудили адвоката Богдановскую, ее муж-адвокат уже сидит

Фото: соцсети

2 года лишения свободы с испытательным сроком в 3 года получила сегодня по приговору Пестречинского райсуда Татарстана 43-летняя Вероника Богдановская, адвокат из Казани. Ее признали виновной в покушении на мошенничество, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Вину в суде Богдановская признала, предприняла попытку примирения с потерпевшим, однако тот не согласился.

Согласно сайту Адвокатской палаты РТ, на день приговора Богдановская является действующим адвокатом. Ранее она преподавала в Казанском филиале университета правосудия.

Напомним, адвоката задержали в октябре 2020 года после получения 600 тысяч рублей сотрудники ФСБ и Следкома. Она представляла интересы клиента из Пестрецов по делу о побоях и хулиганстве, которому в ходе следствия заменили реальный арест домашним. Согласно приговору, обвиняемая воспользовалась этим решением и сообщила клиенту, что изменение меры пресечения и исключение повторного водворения в СИЗО стоят денег и нужно передать через нее должностным лицам правоохранительных органов 600 тысяч рублей. При этом уверяла, что 100 тысяч рублей она уже отдала из собственных средств.

Расследованием этого дела занимались сотрудники 3-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ. Нюанс в том, что ранее СК расследовал дело супруга Богдановской — адвоката Элика Абдрашитова, который также был осужден за покушение на мошенничество, но наказан реальным сроком. У семейной пары двое детей.



На днях приговор Абдрашитову вступил в силу — Верховный суд РТ сократил срок его посадки до 2,5 года. С учетом времени под стражей на свободу осужденный выйдет уже этим летом.