В Казани ФСБ задержала женщину-адвоката по делу о взятке 600 тысяч рублей, ее муж-адвокат уже сидит

Накануне в Казани задержали 42-летнего адвоката Веронику Богдановскую. Это произошло сразу после получения ею 600 тысяч рублей в интересах арестованного клиента. По версии ФСБ и Следкома, деньги адвокат предлагала передать неким силовикам за замену реального ареста домашним.



По предварительным данным следствия, в апреле в отношении одного из казанцев возбудили дело по факту хулиганства и отправили фигуранта в СИЗО по решению суда.

В июле адвокат объяснила этому клиенту, что за смягчение меры пресечения придется заплатить, деньги обещала передать неким сотрудникам правоохранительных органов. А клиент обратился в ФСБ.

После задержания с деньгами вину подозреваемая признала, сообщили «Реальному времени» в Следкоме по РТ. Расследование поручено сотрудникам 3-го отдела по особо важным делам.

По данным источников «Реального времени», подозреваемая Вероника Богдановская является супругой бывшего казанского адвоката Элика Абдрашитова, который уже отбывает 3-летний срок за покушение на мошенничество. У пары двое детей, младшему — 4 года. Чтобы не оставлять детей без попечения близких, меру пресечения Богдановской через суд пока избирать не стали, уточняют источники «Реального времени».

Близкие семьи сообщают: в настоящее время Богдановская уже находится на свободе.

Ранее Адвокатская палата Татарстана подключилась к защите другого коллеги, которого также обвинили в посредничестве взятке, но задержания с поличным не было.