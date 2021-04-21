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Сегодня коронавирус выявлен у 8 271 россиянина

11:25, 21.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Сегодня коронавирус выявлен у 8 271 россиянина
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня коронавирус выявлен у 8 271 россиянина. Количество выявленных случаев возросло до 4 727 125, сообщает федеральный оперштаб.

Выздоровели 9 644 человека. За весь период пандемии переболели 4 352 873 человека.

Зафиксировано за сутки 399 летальных исходов. Коронавирус унес жизни 106 706 россиян.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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