Нижнекамск также отказался от проведения первомайской демонстрации в этом году

Нижнекамск также отказался от проведения первомайской демонстрации в этом году. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе исполкома Нижнекамска.

Массовые мероприятия отменены из-за пандемии коронавируса.

«В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в этом году демонстрации проводиться не будут», — ответили в исполкоме на запрос «Реального времени».

Массовые мероприятия на 1 Мая официально отменили два российских региона. В Казани и Набережных Челнах уже рассказали, что в этом году также не планируется проводить первомайские мероприятия. Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова на брифинге сообщила, что каких-либо республиканских мероприятия на 1 Мая нет.

Ольга Плешкова