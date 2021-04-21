В РФС не намерены приглашать иностранных арбитров для работы в РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) не рассматривает варианты приглашения иностранных арбитров для судейства матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

«Что касается варианта с приглашением иностранца, то это тупиковая история. Приглашение иностранцев означает, что своих никогда не вырастим. Им платят большие деньги, потому что хорошие за маленькие деньги сюда не приезжают. Их ответственность не очень велика. Считаю, что это неперспективное направление», — цитирует Хачатурянца «Чемпионат».

Ашот Хачатурянц. Фото: rfs.ru

В 2005 году после нескольких серьезных ошибок со стороны судей РФС начал приглашать на матчи чемпионата России иностранных арбитров. Первое назначение получил немец Флориан Майер, отсудивший «Спартак» — ЦСКА. Тогда же в РПЛ успели поработать Ундиано Мальенко, Луис Медина Канталехо, Франк Де Блекере и Любош Михел.



Самым скандальным получилась работа Массимо Де Сантиса, который подвергся критике со стороны Валерия Газзаева (тогда тренера ЦСКА), а спустя несколько месяцев был отстранен от футбола на 4,5 года за коррупцию в итальянской Серии А.

Судья Де Сантис удаляет вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в матче против «Спартака» в 2006 году. Фото: teamrussia.pro

Напомним, несколько дней назад стало известно об отстранении Михаила Вилкова на неопределенный срок от судейства в любом футбольном соревновании. Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц отметил, что при нем этот арбитр больше судить не будет.

Чуть позже Вилков заявил, что намерен «по-мужски» разобраться с Хачатурянцом. После этого в поддержку главы судей РФС выступили «Рубин», «Спартак», ЦСКА, «Ростов» и другие клубы РПЛ.

Накануне экспертно-судейская комиссия при президенте РФС единогласно признала ошибки Вилкова в матче «Локомотив» — «Ростов».

Перед началом нынешнего сезона, после провального прохождения полиграфа, о досрочном завершении карьеры сообщил судья Алексей Еськов. Недавно УЕФА отстранила на 90 дней Сергея Лапочкина, который не доложил, что до игры с ним связывались некоторые люди, просившие повлиять на исход матча. Бездействие арбитра сочли попыткой участия в мошенничестве, активном или пассивном взяточничестве и/или коррупции.