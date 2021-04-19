Вилков отстранен от судейской работы в РПЛ, ФНЛ и ПФЛ на неопределенный срок

Российский арбитр Михаил Вилков отстранен от судейской работы на неопределенный срок. Об этом заявил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Функционер отметил, что при его правлении Вилков больше не вернется к работе судьей. Отстранение арбитра касается любых российских футбольных соревнований.

«Жесткое решение по поводу Вилкова такое: человек больше не будет судить. Считаю, он вообще не должен судить в футболе. Это решение принято мной. Он больше не будет назначаться на матчи. Более того, после отстранения на девять матчей в прошлом году я говорил, что утрата доверия — очень серьезная формулировка. Говорил ему, что нельзя допускать серьезные ошибки, которые могли бы вновь использовать эту формулировку в отношении него. С самим Михаилом я не говорил», — сказал Хачатурянц.

Ашот Хачатурянц. Фото: rfs.ru

В нынешнем сезоне Вилков уже был отстранен от работы в РПЛ до конца 2020 года после скандала на матче «Краснодар» — «Рубин». Сразу после игры в Краснодаре представители «Рубина» подали протест на работу судейской бригады. В ходе расследования выяснилось, что Вилков соврал представителям комиссии. По итогам расследования КДК РФС отстранил арбитра от работы до конца 2020 года.

Позже в интервью Вилков заявил, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий испытывает неприязнь к футбольным судьям.

Новая дисквалификация арбитра связана с провальной работой на матче РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом», в котором московская команда одержала убедительную победу 4:1. Вилков допустил сразу несколько результативных ошибок в пользу «Локомотива» туром ранее, попавшим в скандал по игре со «Спартаком» и по возможному оказанию влияния на судей со стороны бывшего арбитра РПЛ Станислава Сухина.