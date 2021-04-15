Российский арбитр Лапочкин отстранен от футбола на 90 дней

Российский футбольный судья Сергей Лапочкин отстранен от любой футбольной деятельности сроком на 90 дней. Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.

Решение о дисквалификации принято УЕФА после рассмотрения дела по ответному матчу квалификационного раунда Лиги Европы «Вентспилс» — «Бордо», где Лапочкин был главным арбитром встречи.

По данным УЕФА, российский судья не сообщил, что до игры с ним связывались некоторые люди, просившие повлиять на исход матча. Бездействие арбитра сочли попыткой участия в мошенничестве, активном или пассивном взяточничестве и/или коррупции.

Отсчет дисквалификации Лапочкина от футбола начнет с 25 марта.

Напомним, ранее Лапочкин отсудил игру между «Спартаком» и «Рубином» в РПЛ, где удалил по ходу матча сразу двух игроков — Романа Зобнина («Спартак») и Оливера Абильдгора («Рубин»).