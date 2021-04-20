ЭСК РФС единогласно признала ошибки Вилкова в матче «Локомотив» — «Ростов»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела жалобу «Ростова» на работу судьи Михаила Вилкова в матче 26-го тура РПЛ против «Локомотива».

Члены комиссии единогласно признали две ошибки арбитра встречи, которые напрямую повлияли на итоговый результат игры. В частности, Вилков удалил на 53-й минуте матча игрока «Ростова» Армина Гиговича, а спустя 12 минут назначил пенальти в ворота ростовчан.

При этом санкций в отношении судей Игоря Панина и Максима Гаврилина, работавших на ВАР, пока не вынесено.

Напомним, накануне стало известно об отстранении Вилкова на неопределенный срок от судейства в любом футбольном соревнований. Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц отметил, что при нем этот арбитр больше судить не будет.

Чуть позже Вилков заявил, что намерен «по-мужски» разобраться с Хачатурянцом. После этого в поддержку главы судей РФС выступили «Рубин», «Спартак», ЦСКА, «Ростов» и другие клубы РПЛ.