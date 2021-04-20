«Рубин» выступил в поддержку главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца

«Рубин» выступил с заявлением в поддержку председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. Ранее функционер отстранил от работы судью Михаила Вилкова на неопределенный срок, что вызвало неоднозначную реакцию в футбольном сообществе страны.

В клубе отметили, что полностью поддерживают решения Хачатурянца.

«Очевидно, что в российском судействе накопились проблемы, которые можно решать только жесткими мерами. Мы уверены, что действия Ашота Рафаиловича полностью продуманы и будут способствовать наведению порядка», — говорится в заявлении.

Михаил Вилков. Фото: fclm.ru

Кроме «Рубина», в поддержку Хачатурянца также выступили «Ростов», ЦСКА и «Спартак».



Напомним, накануне Вилков был отстранен от судейства любых футбольных соревнований. Хачатурянц отметил, что при его правлении этот арбитр больше не вернется к судейской работе.

Чуть позже Вилков заявил, что намерен «по-мужски» разобраться с Хачатурянцом.