«Рубин» выступил в поддержку главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца
«Рубин» выступил с заявлением в поддержку председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. Ранее функционер отстранил от работы судью Михаила Вилкова на неопределенный срок, что вызвало неоднозначную реакцию в футбольном сообществе страны.
В клубе отметили, что полностью поддерживают решения Хачатурянца.
«Очевидно, что в российском судействе накопились проблемы, которые можно решать только жесткими мерами. Мы уверены, что действия Ашота Рафаиловича полностью продуманы и будут способствовать наведению порядка», — говорится в заявлении.
Кроме «Рубина», в поддержку Хачатурянца также выступили «Ростов», ЦСКА и «Спартак».
Напомним, накануне Вилков был отстранен от судейства любых футбольных соревнований. Хачатурянц отметил, что при его правлении этот арбитр больше не вернется к судейской работе.
Чуть позже Вилков заявил, что намерен «по-мужски» разобраться с Хачатурянцом.СпортФутбол
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