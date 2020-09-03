Арбитры Казарцев, Сухой и Москалев отстранены от судейства в РПЛ

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил об отстранении трех арбитров от обслуживания матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). Еще один судья взял перерыв в своей судейской карьере.

Все трое отстраненных работали на матчах московского «Спартака». Василий Казарцев был главным арбитром встречи «красно-белых» с «Сочи» (2:2), а Алексей Сухой и Владимир Москалев обслуживали игру против волгоградского «Ротора» (1:0). Решения об отстранении были приняты по итогам заседания экспертно-судейской комиссии.

Казарцев не получит назначений до 10 октября, далее он будет обслуживать матчи ФНЛ. В РПЛ он сможет вернуться только в 2021 году в случае успешной работы. Сухой и Москалев отстранены на месяц.

Еще один арбитр Алексей Еськов (работал на матче «Спартак» — «Сочи») после провального прохождения полиграфа приостановил свою судейскую карьеру на неопределенный срок.

Напомним, ранее на 200 тысяч рублей был оштрафован владелец «Спартака» Леонид Федун, который возмущался судейством в игре с «Сочи».