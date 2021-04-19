Власти Казани выделят 3,5 млн рублей на борьбу с борщевиком в Советском районе

Власти Казани выделят 3,5 млн рублей на борьбу с борщевиком в Советском районе Казани. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Услуга должна включать в себя работы по расчистке территории и удалению ядовитого растения. Заявку на участие можно подать до 26 апреля.

Примечательно, что в прошедшие выходные на территории особо охраняемой природной территории «Русско-Немецкой Швейцарии» в Казани должны были провести экологическую акцию по борьбе с ядовитым растением — борщевиком Сосновского, который уже «захватил»10 га из 30 га, разрушает экосистему и опасно для людей. Однако в день акции на территории «Русско-Немецкой Швейцарии» произошел пожар, там загорелась сухая трава. В результате два холма выгорели полностью.



Ольга Плешкова