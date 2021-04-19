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Власти Казани выделят 3,5 млн рублей на борьбу с борщевиком в Советском районе

10:08, 19.04.2021 5
Власти Казани выделят 3,5 млн рублей на борьбу с борщевиком в Советском районе
Фото: kzn.ru

Власти Казани выделят 3,5 млн рублей на борьбу с борщевиком в Советском районе Казани. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Услуга должна включать в себя работы по расчистке территории и удалению ядовитого растения. Заявку на участие можно подать до 26 апреля.

Примечательно, что в прошедшие выходные на территории особо охраняемой природной территории «Русско-Немецкой Швейцарии» в Казани должны были провести экологическую акцию по борьбе с ядовитым растением — борщевиком Сосновского, который уже «захватил»10 га из 30 га, разрушает экосистему и опасно для людей. Однако в день акции на территории «Русско-Немецкой Швейцарии» произошел пожар, там загорелась сухая трава. В результате два холма выгорели полностью.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 19 апр
    Лучший способ борьбы с борщевиком Сосновского это сжигание.
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    Анонимно 19 апр
    красивое но опасное растение
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  • Анонимно 19 апр
    На фотографии очень похожая на коноплю трава вокруг полянки.
    Техническая конопля, которую в 1930 - 1950-х гг. выращивали в Красной Татарии в конопляных колхозах?
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  • Анонимно 19 апр
    опасное растение на самом деле, превратился в сорняк...а когда-то садили для красоты в саду
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  • Анонимно 19 апр
    А как с Борщевиком в других районах Казани и под Казанью? Плачевно. Едешь по Кадышево - вдоль дороги у частного сектора борщевик лучше всякой ограды. Едешь в Пестрецы от М-7 перед двумя мостами борщевик. При чем перед первым его до прошлого года не было до ремонта насыпи. Строители завезли. А уничтожать кто будет? Они же?
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