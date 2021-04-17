Пожарная суббота: в республике становится все горячее

Фото: МЧС РТ

Три пожара за полдня: особняк и трава

Как никогда активно для противопожарной службы прошла суббота первой по-настоящему теплой недели. Сегодня пожарным минимум трижды пришлось тушить пожары.



В Казани горел двухэтажный коттедж на Сухой реке. В главном управлении МЧС России по РТ сообщили, что сообщение о пожаре в СНТ КМПО-7 на повороте на Сухорецкое кладбище к ним поступило в 11.52. Как позже выяснилось, там занялся частный дом из бруса, который, по некоторым данным, несколько лет был нежилым. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 200 квадратных метров уже в в районе часа дня. На этом пожаре никто не пострадал.

В обед загорелась трава на территории «Русско-Немецкой Швейцарии». Огонь распространялся в сторону Казанки. Анна, жительница одного из близлежащих домов, рассказала «Реальному времени», что сначала загорелся один холм. Затем огонь перекинулся на другой. По ее словам, столба пламени не было — лишь стелился густой сизый дым. Вызванные жителями бригады пожарных прибыли оперативно: два расчета один за другим. Однако машины им пришлось оставить рядом с жилыми домами — техника не могла пройти к месту возгорания. На локализацию возгорания потребовалось не менее двух часов. Пожар потушили примерно в половине третьего.

Два холма выгорели полностью. Местные жители опасаются, что природному сообществу здесь будет сложно восстановиться, ведь это один из немногих оставшихся уголков дикой природы в городе. Причиной же огненного ЧП мог стать поджог или неосторожное обращение с огнем: в тех местах горожане любят устраивать пикники — конечно же, стихийные. А еще, по некоторым данным, в холмах есть избушка, где обитают бездомные. Примечательно, что сегодня на особо охраняемой природной территории «Русско-Немецкой Швейцарии» должны были провести экологическую акцию по борьбе с ядовитым растением — борщевиком Сосновского.

Сухая трава занялась сегодня и в поле в Лаишевском районе республики, рядом с поселком Тангачи. И это ЧП оказалось более потенциально опасным: огонь, как сообщали нашему изданию очевидцы, уже подбирался к жилым домам. Местные жители связывают случившееся с действиями строителей. Они, по их наблюдениям, сегодня что-то жгли в полях — предположительно, битум. «Реальное время» запросило в ГУ МЧС по РТ информацию о причинах сегодняшних возгораний. Как только будет получен ответ, мы его опубликуем.

Доступ в леса могут закрыть

Как ранее рассказывало «Реальное время», сегодня же на субботнем совещании в Доме правительства президенту Татарстана Рустаму Минниханову доложили, что в республике зарегистрировано уже свыше 73 фактов возгорания травы и мусора. Только система космического мониторинга зафиксировала 36 термических точек. Минниханов допустил такой вариант развития событий, что при повышенном уровне пожарной опасности доступ к лесным массивам будет ограничен. Он поручил главам муниципальных образований принять все меры для повышения защищенности населенных пунктов.

Между тем с 15 апреля в Татарстане официально начался пожароопасный сезон. С 29 апреля по 10 мая работники сферы лесного хозяйства, полиции и других ведомств будут патрулировать места массового отдыха людей на территориях, прилегающих к лесным массивам. Так предполагается оградить природу от излишне рьяных действий шашлычников и защитить леса от пожаров.



Фото: 16.mchs.gov.ru

Шашлыки нужно готовить с умом

К сведению любителей шашлыков на природе. На этой неделе сотрудники ГУ МЧС России по Татарстану инструктировали, как и поджаренным на мангале мясом насладиться, и при этом штраф не схлопотать. Речь о том, что нужно придерживаться правил разведения открытого огня. Напомним:

готовить еду на костре можно на расстоянии не менее 50 метров до ближайшей постройки, не менее 100 метров до хвойных и не менее 30 метров до лиственных деревьев. Территорию пикника нужно освободить от мусора и сухой травы, а по периметру прокопать небольшую траншею;

перед готовкой пищи на костре надо вырыть яму глубиной не менее 30 см и диаметром до одного метра;

металлические емкости для приготовления еды на огне (сиречь мангалы) могут находиться в пяти метрах от жилых строений;

рядом с местом приготовления пищи нужно иметь огнетушитель или воду;

запрещено отлучаться от огня;

после окончания готовки огонь нужно обязательно потушить. Для этого годится вода, песок или земля.

Любовь Шебалова