Пожарная суббота: в республике становится все горячее
Три пожара за полдня: особняк и трава
Как никогда активно для противопожарной службы прошла суббота первой по-настоящему теплой недели. Сегодня пожарным минимум трижды пришлось тушить пожары.
В Казани горел двухэтажный коттедж на Сухой реке. В главном управлении МЧС России по РТ сообщили, что сообщение о пожаре в СНТ КМПО-7 на повороте на Сухорецкое кладбище к ним поступило в 11.52. Как позже выяснилось, там занялся частный дом из бруса, который, по некоторым данным, несколько лет был нежилым. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 200 квадратных метров уже в в районе часа дня. На этом пожаре никто не пострадал.
В обед загорелась трава на территории «Русско-Немецкой Швейцарии». Огонь распространялся в сторону Казанки. Анна, жительница одного из близлежащих домов, рассказала «Реальному времени», что сначала загорелся один холм. Затем огонь перекинулся на другой. По ее словам, столба пламени не было — лишь стелился густой сизый дым. Вызванные жителями бригады пожарных прибыли оперативно: два расчета один за другим. Однако машины им пришлось оставить рядом с жилыми домами — техника не могла пройти к месту возгорания. На локализацию возгорания потребовалось не менее двух часов. Пожар потушили примерно в половине третьего.
Два холма выгорели полностью. Местные жители опасаются, что природному сообществу здесь будет сложно восстановиться, ведь это один из немногих оставшихся уголков дикой природы в городе. Причиной же огненного ЧП мог стать поджог или неосторожное обращение с огнем: в тех местах горожане любят устраивать пикники — конечно же, стихийные. А еще, по некоторым данным, в холмах есть избушка, где обитают бездомные. Примечательно, что сегодня на особо охраняемой природной территории «Русско-Немецкой Швейцарии» должны были провести экологическую акцию по борьбе с ядовитым растением — борщевиком Сосновского.
Сухая трава занялась сегодня и в поле в Лаишевском районе республики, рядом с поселком Тангачи. И это ЧП оказалось более потенциально опасным: огонь, как сообщали нашему изданию очевидцы, уже подбирался к жилым домам. Местные жители связывают случившееся с действиями строителей. Они, по их наблюдениям, сегодня что-то жгли в полях — предположительно, битум. «Реальное время» запросило в ГУ МЧС по РТ информацию о причинах сегодняшних возгораний. Как только будет получен ответ, мы его опубликуем.
Доступ в леса могут закрыть
Как ранее рассказывало «Реальное время», сегодня же на субботнем совещании в Доме правительства президенту Татарстана Рустаму Минниханову доложили, что в республике зарегистрировано уже свыше 73 фактов возгорания травы и мусора. Только система космического мониторинга зафиксировала 36 термических точек. Минниханов допустил такой вариант развития событий, что при повышенном уровне пожарной опасности доступ к лесным массивам будет ограничен. Он поручил главам муниципальных образований принять все меры для повышения защищенности населенных пунктов.
Между тем с 15 апреля в Татарстане официально начался пожароопасный сезон. С 29 апреля по 10 мая работники сферы лесного хозяйства, полиции и других ведомств будут патрулировать места массового отдыха людей на территориях, прилегающих к лесным массивам. Так предполагается оградить природу от излишне рьяных действий шашлычников и защитить леса от пожаров.
Шашлыки нужно готовить с умом
К сведению любителей шашлыков на природе. На этой неделе сотрудники ГУ МЧС России по Татарстану инструктировали, как и поджаренным на мангале мясом насладиться, и при этом штраф не схлопотать. Речь о том, что нужно придерживаться правил разведения открытого огня. Напомним:
- готовить еду на костре можно на расстоянии не менее 50 метров до ближайшей постройки, не менее 100 метров до хвойных и не менее 30 метров до лиственных деревьев. Территорию пикника нужно освободить от мусора и сухой травы, а по периметру прокопать небольшую траншею;
- перед готовкой пищи на костре надо вырыть яму глубиной не менее 30 см и диаметром до одного метра;
- металлические емкости для приготовления еды на огне (сиречь мангалы) могут находиться в пяти метрах от жилых строений;
- рядом с местом приготовления пищи нужно иметь огнетушитель или воду;
- запрещено отлучаться от огня;
- после окончания готовки огонь нужно обязательно потушить. Для этого годится вода, песок или земля.
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