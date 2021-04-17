В Казани горит трава на территории «Русско-Немецкой Швейцарии»

В Казани загорелась трава на территории «Русско-Немецкой Швейцарии». Видео опубликовано в соцсетях.

Судя по опубликованным кадрам, огонь распространяется в сторону реки.

Примечательно, что сегодня на территории особо охраняемой природной территории «Русско-Немецкой Швейцарии» должны были провести экологическую акцию по борьбе с ядовитым растением — борщевиком Сосновского, которое уже «захватило»10 га из 30 га, разрушает экосистему и опасно для людей.



Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов на субботнем совещании в Доме правительства РТ обратил внимание на ситуации с пожарами и половодье. При повышенном уровне пожарной опасности Минниханов допустил возможность ограничения доступа к лесным массивам.



Ольга Плешкова