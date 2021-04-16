В Казани активисты намерены выкопать борщевик на территории «Русско-Немецкой Швейцарии»

В Казани 24 апреля экологи расскажут и покажут, как эффективно бороться с ядовитым растением — борщевиком Сосновского, чтобы он не вырос снова.

Активистам предстоит выкопать на территории «Русско-Немецкой Швейцарии» целую плантацию борщевика. Растение уже «захватило»10 га из 30 га особо охраняемой природной территории. Оно вытесняет другие растения, разрушает экосистему и опасно для людей.

Борщевик Сосновского — крупное многолетнее растение, достигающее высотой четырех метров. В период цветения с листьев испаряются эфирные масла. При попадании на кожу человека сок растения выделяет фитокумарины, которые во много раз усиливают воздействие ультрафиолета, в результате можно получить солнечные ожоги. Особенно опасно, что растение вызывает интерес детей, которые делают из полых стеблей дудочки для игр.

Фото: kzn.ru

Бороться с сорняком можно при помощи гербицидов — веществ, которые угнетают рост растений. Однако гербициды запрещены на территории «Русско-Немецкой Швейцарии». Поэтому экологи намерены выкопать ядовитое растение. После этого его компостируют в яме глубиной 20 см.

Присоединиться к акции может любой желающий. Записаться можно в группе в социальных сетях. Приходить необходимо в закрытой одежде, лопаты и перчатки организаторы выдадут на месте. Сбор участников будет организован в 10.00 на двух точках: на улице Подлужной, под мостом «Миллениум», и на улице Бари Галеева, 16. Затем группы направятся к роднику.



Ольга Плешкова