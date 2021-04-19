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Сегодня в Татарстане будет ветрено и до +12 градусов

05:24, 19.04.2021
Сегодня в Татарстане будет ветрено и до +12 градусов

Сегодня, 19 апреля, в Татарстане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный умеренный, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Утром и днем ветер будет местами сильный, порывами до 15—18 м/с. Ночью и утром температура опустится до +1..-4. Днем воздух прогреется до +7..+12°.

Напомним, по предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ на начало следующей недели, в Татарстане сохранится погода без осадков. Температура еще немного понизится ночью до 0..-5°С, днем 19 апреля ожидается +7—12°С, 20 апреля будет +9—14°С.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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