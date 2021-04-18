Майский отдых в Турции сорвался примерно у 10 тысяч казанцев

По оценкам экспертов туристической отрасли, в мае на турецкие курорты собирались поехать около 10 тысяч казанцев. Теперь их отдых срывается. Леонид Пресс, глава туристической компании «СТЕН», сообщил «Реальному времени»:

— По нашим оценкам, около 10 тысяч казанцев планировали отправиться на отдых в Турцию в мае на 7—10 дней. В подавляющем большинстве эти туры были сформированы крупными федеральными туроператорами, и, следовательно, процедуры возврата денежных средств туристам будут определять именно они. В основном речь идет о переносе поездки на более поздние сроки в ту же Турцию. Альтернативных направлений в таком объеме в настоящее время нет. Кого-то удалось отправить в Эмираты, но это очень небольшое количество туристов, так как рейсов в ОАЭ в десятки раз меньше, чем было заявлено в Турцию. Да и цены несопоставимы. Места в отелях Крыма и Краснодарского края на майские праздники давно проданы, а больше доступных морских курортов и нет.

Напомним, с 15 апреля Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Пока эти меры введены до 1 июня. При Росавиации уже создан оперативный штаб по возвращению россиян, находящихся в Турции, домой.