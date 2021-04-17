В России создали оперштаб по организации возвращения граждан из Турции

При Росавиации создали Оперативный штаб по организации возвращения россиян из Турции. Первое его заседание сегодня провел глава ведомства Александр Нерадько.

Оперштаб будет отслеживать количество выполненных из Турции в Россию рейсов, число перевезенных и ожидающих с оформленными билетами возращения в страну россиян. Эти данные он регулярно будет направлять в Минтранс РФ.



Перевозчикам рекомендовано усилить работу кол-центров и создать при необходимости специальную телефонную линию для обращений пассажиров, сообщается на сайте Росавиации.

Фото: Илья Репин (архив)

Ведомство держит ситуацию с вывозом россиян из Турции на постоянном контроле Росавиации. В ведомстве заявили, что для урегулирования сложившейся ситуации будут приниматься необходимые оперативные решения.

Напомним, с 15 апреля Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией. Ограничение продлится до 1 июня. Вслед за этим решением премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возврате денег российским туристам за аннулированные путевки.

Татьяна Демина