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В России создали оперштаб по организации возвращения граждан из Турции

16:57, 17.04.2021
В России создали оперштаб по организации возвращения граждан из Турции
Фото: realnoevremya.ru

При Росавиации создали Оперативный штаб по организации возвращения россиян из Турции. Первое его заседание сегодня провел глава ведомства Александр Нерадько.

Оперштаб будет отслеживать количество выполненных из Турции в Россию рейсов, число перевезенных и ожидающих с оформленными билетами возращения в страну россиян. Эти данные он регулярно будет направлять в Минтранс РФ.

Перевозчикам рекомендовано усилить работу кол-центров и создать при необходимости специальную телефонную линию для обращений пассажиров, сообщается на сайте Росавиации.

Фото: Илья Репин (архив)

Ведомство держит ситуацию с вывозом россиян из Турции на постоянном контроле Росавиации. В ведомстве заявили, что для урегулирования сложившейся ситуации будут приниматься необходимые оперативные решения.

Напомним, с 15 апреля Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией. Ограничение продлится до 1 июня. Вслед за этим решением премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возврате денег российским туристам за аннулированные путевки.

Татьяна Демина
Общество
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