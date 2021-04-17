Украина высылает из страны старшего дипломата посольства России в Киеве

Министерство иностранных дел Украины выразило протест России после задержания и высылки украинского консула Александра Сосонюка. Ведомство полностью отвергло предъявленные дипломату российскими правоохранительными органами обвинения.



В МИД Украины сообщили, что «в ответ на указанную провокацию» старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию их страны в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

В ведомстве обвинили Россию в грубом нарушении Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях. Действия российский властей подтверждают курс на дальнейшее обострение отношений с Украиной, говорится в сообщении на сайте украинского МИД.

Напомним, накануне Сосонюка задержали при получении закрытой информации из баз данных российских правоохранительных органов и ФСБ. Его поймали с поличным при встрече с гражданином РФ. Сотрудники правоохранительных органов считают, что украниский консул пытался получить информацию закрытого характера.



После этого в МИД России вызвали временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило. Ведомство объявило о нежелательности пребывания Сосонюка на территории страны и рекомендовало покинуть ее в течение трех суток, начиная с 19 апреля.

Татьяна Демина