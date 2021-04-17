В Санкт-Петербурге задержали украинского консула

В Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка задержали при получении закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Операция по задержанию прошла в Санкт-Петербурге 16 апреля. Сообщается что консула задержали с поличным при встрече с гражданином России. Сотрудники правоохранительных органов считают, что дипломат пытался получить информацию закрытого характера, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ.

В ФСБ сообщили, что к дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

Ранее Россия заявила, что вышлет 10 дипломатов США.

Ольга Плешкова