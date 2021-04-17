Из-за задержания украинского консула в МИД России вызвали временного поверенного в делах Украины в РФ

В связи с задержанием в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Сосонюка, в Министерство иностранных дел России вызвали Временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило.

В МИД РФ указали на недопустимость и несовместимость с консульским статусом деятельности, в которой уличили украинского дипломата. В ведомстве также обратили внимание, что преступные действия украинского консула наносят ущерб интересам безопасности России.

Дипломата, задержанного в Санкт-Петербурге, высылают из России, сообщается на сайте МИД РФ. Ведомство объявило о нежелательности его пребывания на территории страны и рекомендовало покинуть ее в течение трех суток, начиная с 19 апреля.

Напомним, Сосонюка задержали накануне при получении закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. Он был пойман с поличным при встрече с гражданином России. Сотрудники правоохранительных органов считают, что дипломат пытался получить информацию закрытого характера, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ.



Татьяна Демина