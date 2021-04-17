Фонд ДУМ Татарстана проводит сбор фидии для нуждающихся
Благотворительный фонд «Закят» ДУМ Татарстана проводит сбор пожертвований фидии для нуждающихся. Перечислить ее можно до 13 мая.
«Советом улемов и Советом казыев ДУМ РТ в качестве искупления за невозможность держать пост по состоянию здоровья и при невозможности восполнить его в другой день была установлена фидия — за каждый пропущенный день в размере 200 рублей», — сообщается на сайте Духовного управления мусульман республики.
Сбор пожертвований объявлен в рамках традиционного благотворительного марафона «Рамадан — месяц добрых дел».
Деньги можно перечислить на карту сотрудника фонда или на лицевой счет организации. Реквизиты указаны на сайте ДУМ Татарстана.
Напомним, что до 12 мая фонд «Закят» принимает пожертвования фитр-садака для малоимущих семей и нуждающихся.
Осенью 2020 года фонд ДУМ РТ провел кампанию по сбору гушр-садака и обеспечению нуждающихся продуктами питания, а в декабре возобновил благотворительные обеды под открытым небом.
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