Фонд ДУМ Татарстана проводит сбор фидии для нуждающихся

Благотворительный фонд «Закят» ДУМ Татарстана проводит сбор пожертвований фидии для нуждающихся. Перечислить ее можно до 13 мая.

«Советом улемов и Советом казыев ДУМ РТ в качестве искупления за невозможность держать пост по состоянию здоровья и при невозможности восполнить его в другой день была установлена фидия — за каждый пропущенный день в размере 200 рублей», — сообщается на сайте Духовного управления мусульман республики.

Сбор пожертвований объявлен в рамках традиционного благотворительного марафона «Рамадан — месяц добрых дел».

Деньги можно перечислить на карту сотрудника фонда или на лицевой счет организации. Реквизиты указаны на сайте ДУМ Татарстана.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, что до 12 мая фонд «Закят» принимает пожертвования фитр-садака для малоимущих семей и нуждающихся.

Осенью 2020 года фонд ДУМ РТ провел кампанию по сбору гушр-садака и обеспечению нуждающихся продуктами питания, а в декабре возобновил благотворительные обеды под открытым небом.

Татьяна Демина