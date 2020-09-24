Фонд «Закят» ДУМ Татарстана раздал малоимущим 10 тонн овощей

ДУМ РТ провело кампанию по сбору гушр-садаки и обеспечению нуждающихся продуктами питания. Сегодня в рамках благотворительной акции фонд «Закят» раздал продукты малоимущим семьям Казани.

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В основном на раздачу привозят картофель, свеклу, морковь, тыкву. Сегодня 10 тонн гушр-садаки раздали 300 казанским семьям.

Выдача происходит по спискам семей, предоставленным специалистами фонда «Закят». Семьи приходят за гушр-садакой в назначенное время. Для того чтобы попасть в реестр нуждающихся, необходимо позвонить по телефону 225-33-22. Для тех, кто не может самостоятельно прийти, помощь окажут волонтеры.

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В мечетях Татарстана принимают от верующих овощи и фрукты: картофель, капусту, свеклу, морковь, лук, яблоки, сливы, а также заготовки на зиму. Продовольственный сбор организованно передается малоимущим.



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Напомним, ранее фонд «Закят» ДУМ РТ раздал нуждающимся 18 000 ифтар-наборов в рамках Республиканского ифтара.

