Фонд ДУМ Татарстана возобновил раздачу благотворительных обедов для нуждающихся

Благотворительный фонд «Закят» ДУМ Татарстана возобновил благотворительные обеды под открытым небом для нуждающихся. Каждую пятницу бесплатные порции будут раздавать в сквере на улице Бурхана Шахиди с 10:30.

В минувшую пятницу нуждающимся раздали порции салата, первого и второго блюд, хлеб, чай. Сотрудники фонда в течение часа накормили более 50 человек, сообщается на сайте ДУМ РТ.

Фото: dumrt.ru

Благотворительные обеды проводятся для наиболее нуждающихся групп населения — бездомных, сирот, людей с ограниченными физическими возможностями, одиноких пожилых, попавших в тяжелую жизненную ситуацию.

Ранее в Набережных Челнах местный предприниматель обратился к властям с просьбой выделить место для раздачи еды для бездомных.



Татьяна Леухина