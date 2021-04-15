Фонд ДУМ Татарстана начал сбор фитр-садака в пользу малоимущих семей и нуждающихся
Благотворительный фонд «Закят» ДУМ Татарстана приступил к сбору пожертвований фитр-садака для малоимущих семей и нуждающихся. Внести его можно продуктами питания и деньгами.
«Для выплаты фитр-садака установлен размер нисаба — 36 000 рублей (по серебру), минимальный размер садака-фитр составил 100 рублей, а рекомендуемый для тех, кто в состоянии выплачивать закят по золоту, — 700 рублей», — сообщает пресс-служба ДУМ РТ.
Перечислять садака можно с 13 апреля по 12 мая. Сбор пожертвований проходит в рамках традиционного благотворительного марафона «Рамадан — месяц добрых дел».
Деньги можно перечислить на карту сотрудника фонда или на лицевой счет организации. Реквизиты указаны на сайте Духовного управления мусульман РТ.
Осенью прошлого года фонд ДУМ РТ провел кампанию по сбору гушр-садака и обеспечению нуждающихся продуктами питания, а в декабре возобновил благотворительные обеды под открытым небом.
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