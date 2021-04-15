Фонд ДУМ Татарстана начал сбор фитр-садака в пользу малоимущих семей и нуждающихся

Благотворительный фонд «Закят» ДУМ Татарстана приступил к сбору пожертвований фитр-садака для малоимущих семей и нуждающихся. Внести его можно продуктами питания и деньгами.

«Для выплаты фитр-садака установлен размер нисаба — 36 000 рублей (по серебру), минимальный размер садака-фитр составил 100 рублей, а рекомендуемый для тех, кто в состоянии выплачивать закят по золоту, — 700 рублей», — сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Перечислять садака можно с 13 апреля по 12 мая. Сбор пожертвований проходит в рамках традиционного благотворительного марафона «Рамадан — месяц добрых дел».

Деньги можно перечислить на карту сотрудника фонда или на лицевой счет организации. Реквизиты указаны на сайте Духовного управления мусульман РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Осенью прошлого года фонд ДУМ РТ провел кампанию по сбору гушр-садака и обеспечению нуждающихся продуктами питания, а в декабре возобновил благотворительные обеды под открытым небом.

Татьяна Демина