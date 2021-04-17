К 2024 году в России планируют создать не менее 900 молодежных лабораторий

К 2024 году в России планируют создать не менее 900 молодежных лабораторий, оснащенных самым современным оборудованием. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.



Он также добавил, что в существующих лабораториях обновят приборные базы, говорится в сообщении на сайте правительства России.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Создание и обновление лабораторий пройдет по национальному проекту «Наука и университеты». Он также предусматривает для молодых ученых различные гранты, жилищные сертификаты и т.д.

В марте Чернышенко побывал в научном центре «Эффективное освоение запасов жидких углеводородов планеты», расположенном на базе Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Он ознакомился с цифровыми технологиями добычи нефти.



Татьяна Демина