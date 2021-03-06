Чернышенко ознакомился в Казани с цифровыми технологиями добычи нефти

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко ознакомился с цифровыми технологиями добычи нефти в научном центре «Эффективное освоение запасов жидких углеводородов планеты», расположенном на базе Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Ему продемонстрировали деятельность лаборатории изотопного и элементного анализа, сектора стабильных изотопов легких элементов и т.д.

«Символично, что в Год науки и технологий мы можем говорить об интересных достижениях, в том числе увидеть применение цифровых технологий для выявления доступных запасов нефти и понижения себестоимости ее добычи», — заявил Чернышенко.

Он также отметил проект системы карбоновых полигонов, реализуемый по национальному плану мероприятий адаптации к изменению климата до 2022 года, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru

По итогам визита в КФУ Чернышенко поручил проработать вопрос создания технопарков на базе вузов России, целью которых стала бы коммерциализация научных разработок, способствующих формированию новых отраслей.

Ранее сообщалось, что ученые КФУ создали экспресс-тест нефти — новый метод изучения состава сырой нефти. Это поможет понизить риски аварий и экологических катастроф.

Татьяна Демина