Спрос на перелеты в Казань вырос на 13%

Казань вошла в тройку российских городов, куда вырос спрос на перелеты после отмены авиасообщений между Россией и Турцией. Данные представили сервис для планирования путешествий OneTwoTrip и аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

Количество поисковых запросов на билеты в Анапу выросло на 22,6%, Калининград на 15,3%, Казань 13,2%. Затем по популярности идут Петрозаводск 11,2%, Минеральные Воды 9,6%, Нижний Новгород 9,5% и Санкт-Петербург 8,4%, сообщает RT.

Напомним, что Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня. Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин предупредил, что полную стоимость тура в Турцию не возвратят при его аннулировании. В случае аннулирования тура будут применяться штрафные санкции. Поскольку направление временно ограничено, есть две четкие рекомендации: либо перенос поездки, либо поиск альтернативного направления.



Ольга Плешкова