Казань вошла в топ-3 этнических республик для туризма

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провел опрос и узнал, в какую этническую республику России поехали бы пользователи. Татарстан хотят посетить 12% туристов — он находится на третьем месте в общем рейтинге. В республике люди планируют посмотреть Казань, Елабугу, Болгар и другие туристические места.

На первом месте оказался Алтайский край — за него проголосовали 42% опрошенных. В текущем году люди начали планировать поездку в регион на майские праздники. 14% респондентов выбрали тур в Дагестан.

Топ-10 этнических республик России для путешествий:

Алтай — 42%,

Дагестан — 14%,



Татарстан — 12%,

Кабардино-Балкария — 8%,

Хакасия — 6%,

Башкортостан — 5%,

Карачаево-Черкесия — 4%,

Тыва — 4%,

Саха — 3%,

Чувашия — 3%.

Ранее Казань вошла в список городов, куда россияне планируют отправиться на майские праздники. Россияне уже купили авиабилеты в Москву (25% заказов), Санкт-Петербург (12,2%), Сочи (7,1%), Симферополь (5%) и Калининград (4%). На поезде опрошенные сервисом планируют отправиться в Нижний Новгород, Казань и Ростов-на-Дону, а также в Москву и Санкт-Петербург.



Алексей Нечаев