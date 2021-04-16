Казань вошла в топ-3 этнических республик для туризма
Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провел опрос и узнал, в какую этническую республику России поехали бы пользователи. Татарстан хотят посетить 12% туристов — он находится на третьем месте в общем рейтинге. В республике люди планируют посмотреть Казань, Елабугу, Болгар и другие туристические места.
На первом месте оказался Алтайский край — за него проголосовали 42% опрошенных. В текущем году люди начали планировать поездку в регион на майские праздники. 14% респондентов выбрали тур в Дагестан.
Топ-10 этнических республик России для путешествий:
- Алтай — 42%,
- Дагестан — 14%,
- Татарстан — 12%,
- Кабардино-Балкария — 8%,
- Хакасия — 6%,
- Башкортостан — 5%,
- Карачаево-Черкесия — 4%,
- Тыва — 4%,
- Саха — 3%,
- Чувашия — 3%.
Ранее Казань вошла в список городов, куда россияне планируют отправиться на майские праздники. Россияне уже купили авиабилеты в Москву (25% заказов), Санкт-Петербург (12,2%), Сочи (7,1%), Симферополь (5%) и Калининград (4%). На поезде опрошенные сервисом планируют отправиться в Нижний Новгород, Казань и Ростов-на-Дону, а также в Москву и Санкт-Петербург.
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