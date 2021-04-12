Казань вошла в список городов, куда россияне отправятся на майские праздники

Казань вошла в список городов, куда россияне планируют отправиться на майские праздники. Об этом пишет RT со ссылкой на исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Россияне уже купили авиабилеты в Москву (25% заказов), Санкт-Петербург (12,2%), Сочи (7,1%), Симферополь (5%) и Калининград (4%). На поезде опрошенные сервисом планируют отправиться в Нижний Новгород, Казань и Ростов-на-Дону, а также в Москву и Санкт-Петербург.

77% респондентов отметили, что будут искать горящие предложения, если не удастся забронировать что-то заранее. Отдыхать дома согласны только 15%, остальные 85% настроены на путешествия.

В опросе приняли участие 3 060 человек.

В конце марта Казань вошла в десятку рейтинга самых популярных городов для путешествий с детьми в 2021 году. Также столица Татарстана признана самым дешевым городом для туристов в период майских праздников.



Татьяна Леухина