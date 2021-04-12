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Казань вошла в список городов, куда россияне отправятся на майские праздники

00:23, 12.04.2021 2
Казань вошла в список городов, куда россияне отправятся на майские праздники
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Казань вошла в список городов, куда россияне планируют отправиться на майские праздники. Об этом пишет RT со ссылкой на исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Россияне уже купили авиабилеты в Москву (25% заказов), Санкт-Петербург (12,2%), Сочи (7,1%), Симферополь (5%) и Калининград (4%). На поезде опрошенные сервисом планируют отправиться в Нижний Новгород, Казань и Ростов-на-Дону, а также в Москву и Санкт-Петербург.

77% респондентов отметили, что будут искать горящие предложения, если не удастся забронировать что-то заранее. Отдыхать дома согласны только 15%, остальные 85% настроены на путешествия.

В опросе приняли участие 3 060 человек.

В конце марта Казань вошла в десятку рейтинга самых популярных городов для путешествий с детьми в 2021 году. Также столица Татарстана признана самым дешевым городом для туристов в период майских праздников.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12 апр
    Ростов на Дону - не знаю что там делать,остальные города не удивительно. Города Золотого кольца бы еще приплюсовал.
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  • Анонимно 12 апр
    Каждый год в Казань на майские много народа едет.
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