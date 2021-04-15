Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
Россия продлила приостановку полетов в Великобританию. Такое решение принял оперштаб РФ по борьбе с распространением коронавируса.
Приостановка полетов продлевается с 15 апреля по 1 июня. Авиакомпаниям можно выполнять только отдельные рейсы деловой авиации, каждому из которых требуется разрешение оперштаба, пишет ТАСС.
Россия приостановила авиасообщение с Великобританией в декабре 2020 года, после того, как власти этой страны предупредили о выявлении нового, более заразного штамма коронавируса.
Напомним, Россия с 15 апреля приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией по 1 июня. Ограничения рассматривают в рамках предотвращения завоза россиянами коронавируса.
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