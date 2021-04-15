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Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

20:58, 15.04.2021
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Россия продлила приостановку полетов в Великобританию. Такое решение принял оперштаб РФ по борьбе с распространением коронавируса.

Приостановка полетов продлевается с 15 апреля по 1 июня. Авиакомпаниям можно выполнять только отдельные рейсы деловой авиации, каждому из которых требуется разрешение оперштаба, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Россия приостановила авиасообщение с Великобританией в декабре 2020 года, после того, как власти этой страны предупредили о выявлении нового, более заразного штамма коронавируса.

Напомним, Россия с 15 апреля приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией по 1 июня. Ограничения рассматривают в рамках предотвращения завоза россиянами коронавируса.

Татьяна Леухина
ОбществоБизнесТранспорт
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