Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

Россия продлила приостановку полетов в Великобританию. Такое решение принял оперштаб РФ по борьбе с распространением коронавируса.

Приостановка полетов продлевается с 15 апреля по 1 июня. Авиакомпаниям можно выполнять только отдельные рейсы деловой авиации, каждому из которых требуется разрешение оперштаба, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Россия приостановила авиасообщение с Великобританией в декабре 2020 года, после того, как власти этой страны предупредили о выявлении нового, более заразного штамма коронавируса.



Напомним, Россия с 15 апреля приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией по 1 июня. Ограничения рассматривают в рамках предотвращения завоза россиянами коронавируса.



Татьяна Леухина