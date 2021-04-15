Капитан «Авангарда» в видеообращении рассказал о самочувствии после лечения

Капитан «Авангарда» Алексей Емелин после госпитализации во время полуфинальной серии плей-офф КХЛ против казанского «Ак Барса» чувствует себя намного лучше. Об этом он заявил в видеообращении на официальной странице клуба в Instagram.



«Всем привет. Хочу сказать, что я стал себя чувствовать намного лучше и хотел бы поблагодарить руководство клуба, свою команду, всех болельщиков и тех людей, кто поддерживал меня в этот трудный период. Я всегда старался оставаться на связи с командой и хотел бы пожелать им удачи в седьмой игре. Я с вами», — сказал Емелин.

Напомним, Емелин получил травму в первом матче противостояния с «Ак Барсом». Хоккеиста увезли в больницу с арены, а после транспортировали из Казани в Москву. Емелина выписали из отделения реанимации НИИ имени Склифосовского 9 апреля. Состояние здоровья хоккеиста улучшилось, и его перевели в профильное отделение другой клиники.

Ранее сообщалось, что в крови госпитализированного Емелина были обнаружены следы наркотических препаратов. «Авангард» не подтверждал информацию о следах наркотиков у Емелина и выступил с осуждением выхода подобной информации о хоккеисте в СМИ, а также направил официальный запрос в МВД Татарстана с целью получения подробностей по делу.

Некоторые эксперты полагают, что «Ак Барс» преднамеренно развязал информационную войну против соперника.

Маргарита Головатенко