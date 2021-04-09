Капитана «Авангарда» Емелина выписали из реанимации НИИ им. Склифосовского

Капитан «Авангарда» Алексей Емелин выписан из отделения реанимации НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

Состояние здоровья хоккеиста улучшилось, и его перевели в профильное отделение другой клиники.

«Алексей остается на связи с командой, пожелал ей удачи в сегодняшней игре. Желаем здоровья нашему капитану и ждем его возвращения!» — говорится в официальном заявлении «Авангарда».

Напомним, ранее сообщалось, что в крови госпитализированного Емелина были обнаружены следы наркотических препаратов. «Авангард» выступил с осуждением выхода подобной информации о хоккеисте в СМИ, а также направил официальный запрос в МВД Татарстана с целью получения подробностей по делу.

Некоторые эксперты полагают, что «Ак Барс» преднамеренно развязал информационную войну против соперника.