В Роспотребнадзоре прокомментировали жалобу на большое количество зрителей на матчах «Ак Барса» в Казани

В Роспотребнадзоре прокомментировали жалобу на большое количество зрителей на матчах хоккейной команды «Ак Барс». По словам замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдониной, организаторам были даны предписания о соблюдении требований, в том числе в части наполняемости объектов.

«В это части, по наполняемости, по той процентовке (70%) от мест — это уровень контроля органов полиции. По нашей части мы дали предписание организаторам».



Ранее сообщалось, что в марте за нарушение антиковидных мер в Татарстане наложено санкций на 1,5 млн рублей. Заполняемость зала более 70% Роспотребнадзор считает грубым нарушением санитарных мер.

Ольга Плешкова