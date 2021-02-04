Театр оперы и балета имени Джалиля не согласился с претензиями Роспотребнадзора за рассадку зрителей

Фото: Дарья Пинегина

«Если был бы аншлаг — нас бы моментально прикрыли»

Накануне стало известно, что Роспотребнадзор намерен добиться наказания для Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля за нарушение антиковидных мер — а именно за полный зал, неправильную рассадку и отсутствие масок у зрителей. Речь шла о штрафе до 500 тыс. или приостановлении работы на 90 суток. Сегодня ситуацию объяснили, а заодно и раскритиковали Роспотребнадзор за неверную трактовку постановления правительства Татарстана представители театра и лично заместитель директора по организации зрителей Юрий Ларионов. Последний также пожаловался на вбросы со стороны СМИ, в том числе на старые фотографии с полным залом театра, которые издания прикрепляли к своим заметкам.

Ларионов начал с зачитывания выдержки из Постановления Кабмина от 19.03.2020 №208 «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции», в котором в последней редакции говорится, что театрам разрешено заполняться на 70%. В день плановой проверки Роспотребнадзора, 10 декабря, в результате которой ведомство и предъявило претензии театру, загрузка зала была 56%, или 542 человека из 957.

— 14% я просто не добрал еще, хотя по закону я могу, — добавил Ларионов.

Представители Роспотребнадзора посетили в тот день спектакль «Турандот», на мюзикле «Алтын Казан» представителей ведомства не было, хотя телеграм-канал Mash Iptash писал, что на оба эти представления продали больше билетов, чем положено. На мюзикле, кстати, загрузка составляла около 50%. Сами проверки бывают нечасто, последняя была как раз в декабре, однако театр еженедельно присылает Роспотребнадзору фотографии зала.

Фото: Максим Платонов

— Если бы была такая ситуация — нас бы моментально прикрыли, но нарушений таких нет, глобальных, — ответил заместитель директора театра по организации зрителей на сообщения об аншлаге, который подразумевает 100%-ную загрузку.

Он же заверил, что масочный режим в театре соблюдается, в здание просто не пропускают без СИЗ, но допустил, что зрители могут снимать маски, так как три часа на спектакле в них тяжело дышать.

— Полтора часа делаем объявление [о масках] перед спектаклем. Мы еще просто не достигли того, чтобы выводить из зала [людей без масок], хотя мне приказывают. Представляете, что бы было? — подчеркнул Ларионов.

Он подтвердил, что будет суд с Роспотребнадзором, и отметил, что у него нет информации о судебном заседании 8 февраля, о котором писали многие СМИ. И даже упомянул разговор об этом с главой ведомства Мариной Патяшиной.

В чем же заключается претензия Роспотребнадзора?

Единственная претензия Роспотребнадзора заключается в том, что между зрителями нет дистанции в 1,5 метра, заявил юрист театра Руслан Иксанов, однако при таком раскладе театр может заполнить зал только на 16% — Иксанов даже показывал это на схеме зала. Он опять же обратился к «антиковидному» постановлению Кабмина РТ и заявил, что Роспотребнадзор неправильно трактует его — в пункте про театры говорится только о загрузке не более 70%, о дистанции в зале там нет ни слова. Дистанция в 1,5 метра, как отметил юрист, в первую очередь касается общепита.

— Вы не найдете ни одного театра, который сможет посадить 70% зрительного зала с дистанцией 1,5 метра, нет ни одного зала в Татарстане, который может это осуществить, — подчеркнул Иксанов.

Фото: Дарья Пинегина

— То есть я просил руководство, принимающее постановления, согласовать или дать приоритет — то ли чтобы 1,5 метра было между зрителями, то ли 70% [загрузка]. Чтобы я точно мог знать — так, ориентируемся на это. А тут и это разрешено, и это запрещено. А мне-то что делать? Они там не решили, а мы в итоге виноваты и будут наказывать, — заявил Ларионов, посетовав на толкучку в метро, к которой никаких претензий нет.

Административный протокол по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований в условиях угрозы распространения заболевания», как сообщили представители театра, все же был составлен, но не на юридическое лицо, которому грозит полумиллионный штраф или закрытие, а на должностное — Юрия Ларионова. Ему грозит либо предупреждение, либо штраф до 50 тыс. рублей.

Дарья Пинегина