В Казани прокурор запросил шесть лет колонии за аферы с субсидиями Фонда кино

Шесть лет колонии общего режима за мошенничество с субсидиями Фонда кино и оборудованием трех бюджетных кинозалов в Татарстане запросил сегодня гособвинитель для бывшего гендиректора «Киномаг+" Павла Волкова. Прения состоялись в Вахитовском райсуде Казани, передает журналист «Реального времени».



Общий ущерб по делу Волкова оценен в 22,7 млн рублей. Вину в преступлениях в прениях он признал. Потерпевшие просили максимального наказания.

Гособвинитель, помощник прокурора Вахитовского района Елена Петрова сегодня настаивала на удовлетворении их гражданских исков.

Напомним, дело Волкова расследовал Следком по РТ, всего в нем — четыре эпизода. В числе потерпевших — три районных дворца культуры Татарстана: в Кукморе потери оценивают в 3,9 млн рублей, в Мамадыше — 3,8 млн, в Актаныше — 4,99 млн рублей.

Ранее Фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии по договорам с исполкомами районов выделял субсидии по 5 млн рублей — на обеспечение и возмещение расходов, связанных с созданием условия для показа национальных фильмов в населенных пунктах РФ с численностью населения до 100 тысяч человек.

Победителем торгов в Татарстане стал казанский «Киномаг+". Однако проверка экономической полиции МВД Татарстана показала, что мамадышский контракт лишь числился исполненным — по факту вместо пяти дней с момента оплаты поставка в 2016 году растянулась на месяцы. Вместо экрана со специальным серебряным покрытием для систем 3D смонтировали обычный баннерный. Не отвечали техзаданию и установленные громкоговорители и сабвуферные колонки.

Ущерб еще на 10 млн рублей, по версии обвинения, бизнесмен Волков нанес пензенской стройкомпании «ГлобалСтрой».