Путин после вакцинации от COVID-19 приготовил градусник «на всякий случай»
Президент России Владимир Путин рассказал, что после того, как сделал прививку от COVID-19, готовился к проявлению побочных симптомов и на всякий случай положил градусник на тумбочку. Об этом пишет RT.
«Я на всякий случай положил к себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник», — сказал Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.
Все подробности вакцинации знает только его личный врач, добавил российский лидер.
Путин сделал прививку от COVID-19 первым компонентом во вторник. Какой именно вакцине отдал предпочтение президент России, не уточняется. Через 2-3 недели Путин сделает вторую прививку. Он чувствует себя хорошо после вакцинации, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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