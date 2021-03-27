Путин после вакцинации от COVID-19 приготовил градусник «на всякий случай»

Президент России Владимир Путин рассказал, что после того, как сделал прививку от COVID-19, готовился к проявлению побочных симптомов и на всякий случай положил градусник на тумбочку. Об этом пишет RT.

«Я на всякий случай положил к себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник», — сказал Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

Фото: kremlin.ru

Все подробности вакцинации знает только его личный врач, добавил российский лидер.

Путин сделал прививку от COVID-19 первым компонентом во вторник. Какой именно вакцине отдал предпочтение президент России, не уточняется. Через 2-3 недели Путин сделает вторую прививку. Он чувствует себя хорошо после вакцинации, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Татьяна Леухина