Пострадавшие при взрыве дома в Зеленодольске получат единовременные выплаты
Жители 9-этажного кирпичного дома в Зеленодольске, пострадавшие при взрыве газа 29 марта получат единовременную материальную помощь из резервного фонда Кабмина РТ. Размер выплат утвердило правительство Татарстана. Постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Выплаты установлены в следующих размерах:
- членам семьи погибших (умерших) в результате взрыва — 1 млн рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи;
- лицам, получившим тяжкий вред здоровью — 300 тыс. рублей;
- гражданам, получившим вред здоровью средней тяжести, — 200 тыс. рублей;
- тем, что получил легкий вред здоровью, — 100 тыс. рублей;
- полностью утратившим имущество первой необходимости — 100 тыс. рублей;
- частично утратившим вещи первой необходимости— 50 тыс. рублей;
- остальным пострадавшим — 10 тыс. рублей на человека.
Заявление на получение выплаты гражданам необходимо подать в течение полугода со дня происшествия в отдел социальной защиты минтруда РТ по месту жительства.
Напомним, подготовить документы для организации выплаты пострадавшим ранее поручил президент Татарстана Рустам Минниханов.
Происшествие случилось 29 марта. Все подробности — в материале «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым