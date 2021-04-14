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Пострадавшие при взрыве дома в Зеленодольске получат единовременные выплаты

12:59, 14.04.2021
Пострадавшие при взрыве дома в Зеленодольске получат единовременные выплаты
Фото: Александр Артемьев

Жители 9-этажного кирпичного дома в Зеленодольске, пострадавшие при взрыве газа 29 марта получат единовременную материальную помощь из резервного фонда Кабмина РТ. Размер выплат утвердило правительство Татарстана. Постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Выплаты установлены в следующих размерах:

  • членам семьи погибших (умерших) в результате взрыва — 1 млн рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи;
  • лицам, получившим тяжкий вред здоровью — 300 тыс. рублей;
  • гражданам, получившим вред здоровью средней тяжести, — 200 тыс. рублей;
  • тем, что получил легкий вред здоровью, — 100 тыс. рублей;
  • полностью утратившим имущество первой необходимости — 100 тыс. рублей;
  • частично утратившим вещи первой необходимости— 50 тыс. рублей;
  • остальным пострадавшим — 10 тыс. рублей на человека.

Заявление на получение выплаты гражданам необходимо подать в течение полугода со дня происшествия в отдел социальной защиты минтруда РТ по месту жительства.

Напомним, подготовить документы для организации выплаты пострадавшим ранее поручил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Происшествие случилось 29 марта. Все подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоПроисшествия Татарстан
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