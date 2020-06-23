Саудовская Аравия отменила хадж

Фото: Пиксабей

Саудовская Аравия отменила хадж (паломничество в Мекку для мусульман, — прим. ред.) в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщает ДУМ РТ со ссылкой на официальные источники в Королевстве.



«В связи с распространением коронавирусной инфекции в мире хадж в этом году состоится только для ограниченного количества паломников, находящихся в данный момент на территории Саудовской Аравии», — говорится в «Инстаграме» ДУМ РТ.



Для паломников из-за рубежа хадж не состоится.

Ранее власти Саудовской Аравии приостановили въезд в страну с целью совершения умры — паломничества, связанного с посещением Мекки.

