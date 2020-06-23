Новости общества

09:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Саудовская Аравия отменила хадж

07:38, 23.06.2020 1
Саудовская Аравия отменила хадж
Фото: Пиксабей

Саудовская Аравия отменила хадж (паломничество в Мекку для мусульман, — прим. ред.) в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщает ДУМ РТ со ссылкой на официальные источники в Королевстве.

«В связи с распространением коронавирусной инфекции в мире хадж в этом году состоится только для ограниченного количества паломников, находящихся в данный момент на территории Саудовской Аравии», — говорится в «Инстаграме» ДУМ РТ.

Для паломников из-за рубежа хадж не состоится.

Ранее власти Саудовской Аравии приостановили въезд в страну с целью совершения умры — паломничества, связанного с посещением Мекки.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:00
    Печально. Но ожидаемо
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем