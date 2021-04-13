Исследования: более половины отелей в Казани еще свободны для бронирования на майские праздники

Фото: Максим Платонов

В Казани 55,88% отелей еще свободно для бронирования на майские праздники. По этому показателю столица Татарстан находится на четвертом месте среди городов России. Список на основании данных бронирований жилья с 1 по 10 мая составил сервис Tvil.ru.

Наиболее свободными являются отели в Санкт-Петербурге, Крыму и Карелии — 68,76%, 64,58% 63,46% номеров соответственно еще доступно для бронирования. Больше всего отелей на майские праздники забронировано в Калининграде (46,15%), Москве (37,50%) и Суздале (33,33%).

Что касается квартир, то в Казани свободно 33,33% апартаментов. Меньше всего квартир забронировано на май в Москве и Подмосковье — там свободны 75,98% и 73,73% соответственно. Больше всего бронируют квартиры в Суздале — на данный момент там доступно только 14% апартаментов.

Фото: Ринат Назметдинов

Меньше всего домов туристы забронировали на май в Краснодарском крае (67,07%), Москве (66,67%) и Карелии (64,88%). При этом только в одном городе вообще нет свободных домов — в Ростове-на-Дону. В Казани для бронирования доступно 49,14% домов.

Недавно Казань вошла в список городов, куда россияне планируют отправиться на майские праздники. Согласно прогнозам специалистов, в 2021 году средняя загрузка отелей Казани на майские праздники составит от 70 до 90% с учетом пиковых дат. Для сравнения, в 2019 году этот показатель составлял 83,4%, то есть он возвращается на допандемийный уровень.