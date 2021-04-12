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Отели Казани сохранили в мае цены на уровне 2019 года

09:22, 12.04.2021
Отели Казани сохранили в мае цены на уровне 2019 года
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Согласно прогнозам специалистов, в 2021 году средняя загрузка отелей Казани на майские праздники составит от 70 до 90% с учетом пиковых дат. Для сравнения, в 2019 году этот показатель составлял 83,4%, то есть он возвращается на допандемийный уровень. Об этом сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии города.

Отмечается, что отельеры сохранили в мае цены на уровне 2019 года, а в пиковые даты максимальный рост составляет не более 9%.

На данный момент в Казани функционируют 245 средств размещения на 8 182 номера, включая хостелы и 2013 заведений общепита.

Недавно Казань вошла в список городов, куда россияне планируют отправиться на майские праздники. Также столица Татарстана признана самым дешевым городом для туристов на этот период.

Общество Татарстан
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