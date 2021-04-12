Украина исключила возможность наступления в Донбассе

Украина не планирует наступление в Донбассе, поскольку «не может наступать на свою территорию и не может бороться со своими людьми», заявила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.



По ее словам, к миру должны вести лишь переговоры, поэтому в Киеве добиваются переговоров «нормандского формата», сообщает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Ранее министерство иностранных дел России обратилось к властям Украины с просьбой «остановить военные приготовления и нагнетание напряженности в Донбассе». В ведомстве также призвали воздержаться от дестабилизирующих ситуацию действий и обратили внимание, что Киев продолжает нарушать режим прекращения огня, размещая в Донбассе новые силы и вооружения, а также на рост активности вооруженных сил стран НАТО в Украине и в Черном море, рядом с границей России.

В свою очередь, Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о возможных «последствиях» для России со стороны Вашингтона, если та продолжит «действовать агрессивно».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никто не собирается двигаться к войне с Украиной и никто не приемлет какую-то возможность такой войны. Песков прокомментировал сообщения США о скоплении военной техники на границе с Украиной. По его словам, это противоречит реальному положению дел. Москва привыкла к неадекватным и необъективным оценкам со стороны Вашингтона.

Маргарита Головатенко