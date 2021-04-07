В МИД России призвали Украину остановить «нагнетание напряженности в Донбассе»

Министерство иностранных дел России обратилось к властям Украины с просьбой «остановить военные приготовления и нагнетание напряженности в Донбассе». В ведомстве также призвали воздержаться от дестабилизирующих ситуацию действий.

«Призываем Украину и страны НАТО прекратить доходящую до истерики русофобскую пропагандистскую кампанию», — цитирует RT заявление официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

В ведомстве обратили внимание, что Киев продолжает нарушать режим прекращения огня, размещая в Донбассе новые силы и вооружения, а также на рост активности вооруженных сил стран НАТО в Украине и в Черном море, рядом с границей России.

Захарова отметила, что власти России выступают за мирное урегулирование конфликта в Донбассе на основе Минских соглашений.

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Напомним, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе крайне неспокойная и меняется в худшую сторону. Однако, по его словам, там делают все возможное, чтобы урегулировать конфликт дипломатическим путем.

Ситуация в Донбассе обострилась в конце марта. Накануне украинская делегация отказалась ехать на заседание трехсторонней контактной группы в Минске по Донбассу, поскольку мероприятие должно было проходить в очном формате. Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников объяснил это тем, что Белоруссия якобы находится под российский влиянием.

Татьяна Демина