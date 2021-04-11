США предупредили Россию о последствиях из-за «агрессии» на Донбассе

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о возможных «последствиях» для России со стороны Вашингтона, если та продолжит «действовать агрессивно». Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

Он отметил, что США серьезно обеспокоены российскими действиями на границе с Украиной. Блинкен заявил, что Байден ясно дал понять, что если Россия будет действовать опрометчиво или агрессивно, будет «цена», будут последствия».

Ранее Песков комментировал сообщения США о скоплении военной техники на границе с Украиной. По его словам, это противоречит реальному положению дел. Москва привыкла к неадекватным и необъективным оценкам со стороны Вашингтона. Представитель Кремля подчеркнул, что никто не собирается двигаться к войне с Украиной, и никто не приемлет какую-то возможность такой войны.



Во вторник Москва предупредила Вашингтон о последствиях провокационной политики Киева на востоке Украины.



Татьяна Леухина