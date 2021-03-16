Казань стала самым дешевым городом России для путешествий на майские праздники

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казань вошла в число популярных у туристов городов для путешествий на майские праздники в 2021 году. Столица Татарстана заняла восьмое место в общем рейтинге, сообщает сайт по бронированию жилья Tvil.ru.

Туристы чаще всего бронируют на майские праздники номера в отелях (58,88%) и квартиры (31,81%). Большинство предпочитают путешествовать парами (42,71%), еще 23,73% семей планируют поездки в мае с детьми.

В среднем туристы бронируют жильё от 2 до 9 ночей и тратят от 1,2 до 6,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в мае в Казани, дороже — в Угличе



Полный рейтинг популярных городов выглядит так:

Ялта — 3121 рублей за ночь/в среднем туристы проводят 8,35 ночи;

Сочи — 1812 рублей/9,64 ночи;

Санкт-Петербург — 2927 рублей/4,35 ночи;

Кисловодск — 1657 рублей/5,14 ночи;

Москва — 3144 рублей/3,4 ночи;

Калининград — 1472 рублей/6 ночей;

Банное — 6193 рублей/3,5 ночи;

Казань — 1245 рублей/5,5 ночи;

Углич — 6800 рублей/2 ночи;

Ростов-на-Дону — 1990 рублей/2 ночи.

Ранее сообщалось, что Казань вошла в топ-10 городов, которые туристы выбирают для весенних поездок по России. В столицу Татарстана весной намерены приехать 3% запланировавших путешествие россиян.