Казань вошла в десятку рейтинга популярных направлений путешествий с детьми

Казань вошла в десятку рейтинга самых популярных городов для путешествий с детьми в 2021 году. Такое исследование провел сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Согласно исследованию, в среднем туристы бронируют жилье в Казани на три ночи и в сутки тратят 2,6 тыс. руб. Столица Татарстана заняла седьмое место среди самых популярных направлений для путешествий с детьми в 2021 году.

Лидером рейтинга стала Евпатория. За ней идут Анапа и Санкт-Петербург. Кроме Казани в рейтинг вошли Гагра, Шерегеш, Москва, Ростов-на-Дону, Лахденпохья и Екатеринбург, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее Казань стала самым дешевым городом России для путешествий на майские праздники.

Ольга Плешкова