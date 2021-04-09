В России на 10% может подорожать майонез

С апреля на 10% повысятся отпускные цены на майонез и соусы из-за роста стоимости масла, упаковки и топлива, заявили крупные производители. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Нижегородский масложировой комбинат и компания «Скит» отметили, что цена на майонез и соусы поднимется на 5–12%. По словам коммерческого директора «Скита» Леонида Аксельрода, для торговых сетей предельная отпускная цена на бутылку масла установлена в размере 95 руб. за 1 литр, а переработчики могут купить масло только по экспортной цене — 130-135 руб. за 1 литр.

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Кроме того, почти все поставщики сырья и ингредиентов ежемесячно пересматривают цены, заявил генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») Леонид Барышев.

В России с начала года средние цены на сырое подсолнечное масло выросли с 88 тыс. до примерно 118 тыс. рублей за тонну и пока стабилизировались на этом уровне, отметил директор «Совэкона» Андрей Сизов. Также он подытожил, что в мире за последние две недели подсолнечное масло подешевело примерно с $1,7 тыс. до $1,5 тыс.

Ранее правительство России продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок и подсолнечное масло. Соглашения о стабилизации цен на сахар-песок продлят до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года.



Алексей Нечаев